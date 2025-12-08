I cori scolastici fanno da colonna sonora all'accensione dell'albero di Riccione

Dall’8 dicembre al 18 gennaio 2026 torna la rassegna “Dai cori al cuore”, che interpreterà i giorni di festa del palinsesto eventi “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”. Gli appuntamenti, ospitati nelle chiese e negli spazi culturali della città, vedranno protagoniste prestigiose realtà musicali e corali. In occasione della festa dell’Immacolata, lunedì 8 dicembre, la rassegna “Dai cori al cuore” inaugura con il concerto “Meraviglie sotto l’albero”. Alle 16, in piazzale Ceccarini, l’Orchestra e il Coro Onde Medie del percorso musicale dell’Istituto Comprensivo 1 di Riccione si esibiranno con canti e musiche della tradizione natalizia. Il coro, attivo dagli anni ’80, è curato dalle docenti Elisa Casadei Olivieri, Sabrina Franca, Signe Kull e Patrizia Venturini. Alle 17, in occasione dell’accensione del grande albero sul ponte del porto canale, il Coro Educanto della scuola secondaria di primo grado dello stesso Istituto, diretto dalla professoressa Silvia Vico, accompagnerà il momento inaugurale con canti natalizi.

Gli altri appuntamenti

Venerdì 12 dicembre (ore 21) la rassegna si sposta nella Chiesa Mater Admirabilis con il concerto “Melodie inCantate” del Coro Filarmonico Le Voci Liriche. Fondato nel 2015, il coro unisce cantori amatori e professionisti. Sotto la guida del Maestro Silvia Vico e con il sostegno artistico del pianista Maestro Antonio D’Abramo, negli anni, si è distinto per la raffinatezza musicale e per la profondità interpretativa delle proprie esecuzioni, trasformando ogni concerto in un’esperienza viva, capace di toccare l’animo di chi ascolta.

Domenica 14 dicembre (ore 17), protagonisti del concerto “Sulla via, le nostre voci” saranno il Corone e Septet Ensemble, presso la Chiesa Mater Admirabilis. Attraverso il canto, e con il pensiero rivolto all’Anno Giubilare, il Corone darà voce agli uomini che da sempre percorrono strade e cammini alla ricerca del senso della vita. Un canto dalle origini antiche, che da secoli accompagna i pellegrini di tutto il mondo nel loro viaggio verso i santuari, portando con sé cultura, arte e spiritualità e alimentando la tradizione dell’ospitalità. Il Corone è composto da settanta elementi, accompagnato da Gorana Cehic al violino, Stefano Franceschelli alle percussioni, Davide Cortellini alla chitarra e Isabella Mecca alla musette e cornamusa medievale, insieme all’Orchestra Septet Ensemble diretta da Gorana Cehic. La voce narrante è di Lorenza Agostinelli, con testi di Enrico Moscatelli. La direzione del coro è affidata a Laura Amati, che firma la direzione artistica insieme ad Anna Tedaldi.

Domenica 21 dicembre (ore 16), nella Chiesa nuova San Martino, è la volta del concerto “Singing all together”, interpretato dai cori Le Allegre Note, Le Allegre Note Young, e Note In Crescendo. Le voci di tutti i cori, dai più piccoli cantanti di 6 anni fino alle ragazze delle Note In Crescendo, si uniranno in un’unica emozionante performance diretta dal Maestro Fabio Pecci. Quest’anno, in occasione del 25esimo anniversario di attività, il coro Le Allegre Note si è esibito in una prestigiosa tournée internazionale che ha attraversato diverse città della Repubblica Popolare Cinese.

Mercoledì 24 dicembre (ore 17), la rassegna corale accende il palco di piazzale Ceccarini in musica e magia. Il concerto della Vigilia, “Wind band of Xmas” vedrà l’Orchestra di Fiati di Mondaino e la Banda Giovanile Città di Rimini, dirette dal Maestro Andrea Brugnettini, interpretare uno spettacolo natalizio che unisce emozione, tradizione, giovani talenti e l’incanto della musica dal vivo.

La rassegna “Dai cori al cuore” prosegue domenica 11 gennaio (ore 17) con il coro Satibì Singers, diretto dal Maestro Enrico Cenci, che si esibirà nel concerto “A million dreams”, alla Chiesa Stella Maris: un viaggio emozionante tra i ritmi del gospel, le melodie del musical e le suggestive atmosfere del pop che scaldano l’atmosfera per regalare momenti di gioia unici.

La rassegna “Dai cori al cuore” chiude domenica 18 gennaio (ore 17), con il concerto “Le voci illuminano il silenzio” eseguito dal Coro Città di Riccione Women Ensemble nella suggestiva cornice della Chiesa San Paolo. Diretto dal Maestro Marco Galli, il coro sarà accompagnato dalla pianista e solista Maura Miceli. Sarà proposto un ricco repertorio che spazia da composizioni classiche e sacre, fino a toccare le melodie di autori contemporanei.