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Il benvenuto del comune di Riccione ai nuovi parroci

In foto: l'incontro tra giunta e nuovi parroci
l'incontro tra giunta e nuovi parroci
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Redazione
   
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L'amministrazione comunale di Riccione ha dato il benvenuto ai nuovi parroci della città. La sindaca Daniela Angelini e la giunta comunale hanno ricevuto infatti giovedì, nella sala di rappresentanza del municipio, don Tarcisio Tamburini, parroco di San Martino, e don Giuseppe Bilancioni, alla guida della parrocchia Stella Maris alle Fontanelle. La visita è stata un’occasione per conoscersi, presentarsi reciprocamente e avviare un primo confronto. La sindaca e gli assessori hanno potuto condividere con i due parroci una prima riflessione sulla realtà della città, sulle caratteristiche delle comunità parrocchiali e sulle tante attività che quotidianamente animano il territorio. L’incontro ha rappresentato anche un primo momento per mettere a fuoco le possibili occasioni di collaborazione e confronto.
Sottolineata anche l’importanza del ruolo svolto dalle parrocchie, non soltanto come luoghi di fede, ma anche come spazi di incontro, ascolto, educazione, solidarietà e partecipazione.

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