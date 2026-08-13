Calcio e tanti amici, una partita per ricordare Giacomo Arlotti

L'hanno voluto ricordare così, giocando una partita di calcio in suo onore. Perché il calcio, insieme alla musica, era una delle grandi passioni di Giacomo "Jack" Arlotti, insegnante di matematica e scienze, prima alle scuole "Marvelli" di Rimini, poi alle "Di Duccio" di Miramare, scomparso prematuramente a soli 37 anni, il 16 gennaio di quest'anno, a causa di un improvviso malore.

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"Arlo", però, ha lasciato un segno tangibile nelle tante persone che gli hanno voluto bene, e così i suoi ex compagni del Bellariva Virtus e della Stella San Giovanni, una trentina in tutto, hanno organizzato il primo "Memorial Arlo", disputatosi al centro sportivo in via Abruzzo.

Prima è andato in scena un test amichevole tra le prime squadre di Stella e Bellariva, poi la sgambata tra chi ha condiviso il campo con lui e infine il terzo tempo, tra cibo, birra e risate. Il modo migliore per celebrare Jack, come lo chiamavano gli amici, un ragazzo solare, sempre disponibile con tutti, di una generosità fuori dal comune. Del resto, come cantavano sugli spalti, "Arlo continua a vivere con noi".