Ferragosto in sicurezza: nel mirino raduni e feste illegali

Si è riunito giovedì 13 agosto in Prefettura a Rimini il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto, Giuseppina Cassone. All'ordine del giorno, la definizione dei dispositivi di vigilanza e prevenzione in vista del prossimo del Ferragosto. In particolare, per prevenire episodi di mala movida e assicurare la piena fruibilità dei luoghi pubblici, le forze dell'ordine sono chiamate a prestare molta attenzione alle segnalazioni di raduni e feste illegali. Le Amministrazioni interessate da eventi sono state invitate a ripetere con misure omogenee, i provvedimenti già adottati in circostanze analoghe: divieto di vendita e di asporto di bevande in contenitori di vetro e, per le località costiere, il potenziamento dell'illuminazione pubblica e della vigilanza notturna sugli arenili. Per garantire un Ferragosto sicuro arriveranno unità aggiuntive della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, supportate da Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco e Polizie Municipali.

Parallelamente, saranno intensificati i servizi di vigilanza lungo strade e autostrade, scali ferroviari e aeroporto mentre sul fronte sanitario il Servizio Emergenza 118 incrementerà la disponibilità di personale e mezzi di soccorso dislocati sul territorio.

"La piena condivisione delle linee d'azione tra Amministrazioni locali, Forze dell’Ordine e operatori del comparto turistico - sono le parole del Prefetto - costituisce il presupposto fondamentale per la sicurezza del territorio e lo sviluppo di un turismo sostenibile. Un corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni assicura un intrattenimento sano e un'accoglienza di alto profilo per i turisti, salvaguardando la vivibilità delle comunità locali. Rivolgo un sincero ringraziamento a tutte le Forze dell’Ordine per il costante e qualificato presidio del territorio, essenziale per la gestione di eventi che richiedono massima attenzione e prontezza operativa".

Alla seduta hanno preso parte i vertici delle Forze dell’Ordine, delle Specialità, dei Vigili del Fuoco, del Servizio 118, della Capitaneria di Porto, di ANAS e di Società Autostrade, unitamente ai Sindaci di Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano, Riccione, Rimini e Sant’Arcangelo.