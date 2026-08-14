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Per la Pace

All'alba di Ferragosto la Messa sulla spiaggia libera con il Vescovo

In foto: la Santa Messa in spiaggia
la Santa Messa in spiaggia
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Redazione
   
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Alle sei del mattino del 15 agosto il Vescovo Nicolò Anselmi celebrerà la Santa Messa per il Papa e per la pace. Particolare la location: la spiaggia libera di Rimini, a sud della ruota panoramica. Per i fedeli che parteciperanno alla celebrazione l'invito è quello di portarsi sgabellini o teli da mare.  

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