Per la Pace
All'alba di Ferragosto la Messa sulla spiaggia libera con il Vescovo
In foto: la Santa Messa in spiaggia
di Redazione
1 min
Alle sei del mattino del 15 agosto il Vescovo Nicolò Anselmi celebrerà la Santa Messa per il Papa e per la pace. Particolare la location: la spiaggia libera di Rimini, a sud della ruota panoramica. Per i fedeli che parteciperanno alla celebrazione l'invito è quello di portarsi sgabellini o teli da mare.
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