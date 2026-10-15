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base di gara 228.000 euro

Il bar ristorante di via Michelangelo a Riccione venduto dal comune

In foto: l'ex bar ristorante
l'ex bar ristorante
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Redazione
   
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Sarà venduto lo storico bar-ristorante, di via Michelangelo, in zona terme a Riccione. Il comune, che ne è il proprietario, avvierà una procedura negoziata, previo esperimento di gara informale, col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo base dell’immobile. Il prezzo posto a base di gara è di 228.000 euro.

 La struttura complessiva comprende un fabbricato principale al piano terra di circa 198 metri quadrati articolato in sala ristorante, zona bar con retro, cucina, dispensa, magazzini, spogliatoi e servizi igienici. A completare la proprietà vi sono una corte esterna di 112 metri quadri e un locale deposito. Attualmente l’edificio si trova in stato di disuso. 

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