è successo a Cattolica
Ferita con un pugno dopo un diverbio in strada. Denunciato l'aggressore
di Redazione
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Ha frenato all'ultimo secondo per un pedone che si è immesso sulle strisce pedonali in una strada cattolichina. Il conducente del furgone che la seguiva non l'ha presa bene e l'ha insultata pesantemente. La donna oggetto delle offese, una 49enne di Gabicce, è scesa per chiedere spiegazioni all'uomo. Lui, per risposta, le ha sferrato un pugno che l'ha ferita al labbro. La donna si è dovuta recare al Pronto Soccorso per farsi medicare con una prognosi di 15 giorni. Assistita dall'avvocato Stefano Caroli del Foro di Rimini, ha sporto querela ai Carabinieri contro l'aggressore.
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