Vicini e solidali alle vittime

Il 6 ottobre la Diocesi di Rimini "In preghiera per la pace"

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Ven 26 Set 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:36
Nella tragica ricorrenza del 7 ottobre, quando ricorreranno i 2 anni dello scoppio della guerra fra Israele ed Hamas, il Vescovo invita l’intera Comunità diocesana ad un segno di vicinanza e di solidarietà e di preghiera per le vittime della guerra che si terrà lunedì 6 ottobre. "Tutti siamo sconvolti dalla tragedia che sta colpendo popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania, con indescrivibili sofferenze per la popolazione civile che non trova luogo di rifugio". Il 7 Ottobre ricorre anche la ricorrenza della Madonna del Rosario. 

Il programma di lunedì 6 ottobre:
ore 17,30: S. Messa e Vespro in Cattedrale
ore 18,15: Esposizione dell’Eucarestia
ore 20,30: Benedizione eucaristica
ore 20,45: S. Rosario per la Pace lungo il percorso fino a P.zza Cavour ai piedi della Madonna Immacolata.

