Il 6 ottobre la Diocesi di Rimini "In preghiera per la pace"

Nella tragica ricorrenza del 7 ottobre, quando ricorreranno i 2 anni dello scoppio della guerra fra Israele ed Hamas, il Vescovo invita l’intera Comunità diocesana ad un segno di vicinanza e di solidarietà e di preghiera per le vittime della guerra che si terrà lunedì 6 ottobre. "Tutti siamo sconvolti dalla tragedia che sta colpendo popolazione palestinese di Gaza e Cisgiordania, con indescrivibili sofferenze per la popolazione civile che non trova luogo di rifugio". Il 7 Ottobre ricorre anche la ricorrenza della Madonna del Rosario.

Il programma di lunedì 6 ottobre:

ore 17,30: S. Messa e Vespro in Cattedrale

ore 18,15: Esposizione dell’Eucarestia

ore 20,30: Benedizione eucaristica

ore 20,45: S. Rosario per la Pace lungo il percorso fino a P.zza Cavour ai piedi della Madonna Immacolata.