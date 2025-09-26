  
Indietro
menu
menu

Compleanni ed eventi

La Protezione Civile della "Valle Marecchia" compie 25 anni

In foto: 25 anni della protezione civile della Valle Marecchia
25 anni della protezione civile della Valle Marecchia
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 26 Set 2025 13:23 ~ ultimo agg. 13:30
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sabato 27 settembre, in occasione del 25esimo anno di attività, l'associazione di volontariato Protezione Civile Valle del Marecchia organizza la Giornata della
Protezione Civile presso la propria sede addestrativa di via Mulino Peri, in località Poggio Berni. Saranno allestite le aree tematiche sui rischi del nostro territori e durante la giornata, la sede di addestramento sarà aperta alle visite della comunità di Poggio Torriana dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore
19:00.

Altre notizie
236 quelli eseguiti

Emergenza casa. Nel 2024 a Rimini aperte quasi mille procedure di sfratto
di Redazione
Simonetta Ascarelli
Lavoro e diritti

Docente con disabilità ottiene il diritto a una sede scolastica vicino casa
di Redazione
la piccola Zoe
In canile a Rimini

Una giornata per Zoe, la cagnolina che ha battuto un destino avverso
di Redazione
FOTO
il Grand Hotel
domenica 28 settembre

Al Grand Hotel la Giornata del Medico e dell'Odontoiatra. 73 i neo laureati
di Redazione
@newsrimini
scelta di docenti e famiglie

Il Liceo Linguistico Economico Sociale di Viserba intitolato a Giulietta Masina
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO