La Protezione Civile della "Valle Marecchia" compie 25 anni

Sabato 27 settembre, in occasione del 25esimo anno di attività, l'associazione di volontariato Protezione Civile Valle del Marecchia organizza la Giornata della

Protezione Civile presso la propria sede addestrativa di via Mulino Peri, in località Poggio Berni. Saranno allestite le aree tematiche sui rischi del nostro territori e durante la giornata, la sede di addestramento sarà aperta alle visite della comunità di Poggio Torriana dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore

19:00.