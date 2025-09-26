  
A Riccione riaprono le "Casette d'Acqua" entro fine ottobre

In foto: Casette dell'Acqua- Riccione
Casette dell'Acqua- Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 26 Set 2025 13:30 ~ ultimo agg. 13:39
Tempo di lettura 1 min
A Riccione riprenderà la piena attività delle sette casette dell'acqua distribuite sul territorio comunale entro la fine del mese di ottobre. I cittadini potranno tornare a riempire le proprie borracce e bottiglie presso gli erogatori di acqua potabile refrigerata e gasata collocati in viale Sicilia, viale Puglia, viale Lazio, viale Veneto, quartiere Raibano, viale Saluzzo e viale Oglio. Le postazioni metteranno a disposizione acqua di qualità a prezzi calmierati: 5 centesimi al litro per la naturale refrigerata e 10 centesimi al litro per la frizzante refrigerata. Oltre a fornire acqua fresca e sicura a costi contenuti, queste strutture rappresentano infatti un esempio concreto di sostenibilità ambientale. Grazie al loro utilizzo, è stato possibile ridurre in maniera significativa il consumo di bottiglie in plastica monouso e, di conseguenza, abbattere le emissioni di CO₂ derivanti dalla loro produzione e trasporto.

 

 

