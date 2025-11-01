  
Indietro
menu
menu

monito al governo

Il 50% dello stipendio per l'affitto. Petitti: agire per tutelare diritto casa

In foto: Emma Petitti
Emma Petitti
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Sab 1 Nov 2025 12:56 ~ ultimo agg. 13:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il tema della casa è diventato una vera emergenza sociale. I prezzi continuano a salire, soprattutto nelle città e nei territori a forte vocazione turistica — come Rimini — dove la pressione del mercato immobiliare è altissima. Secondo l’Agenzia delle Entrate il prezzo medio di vendita degli immobili residenziali a Rimini ha superato i 2.800 euro al metro quadro, ma non va meglio per gli affitti: 12 euro al metro quadro. Un bilocale da 60 m² costa quindi circa 720 euro al mese. Nel frattempo, i dati retributivi di ARAN e ISTAT non sono confortanti: un insegnante guadagna tra 1.400 e 1.650 euro netti al mese, un infermiere percepisce tra 1.600 e 1.850 euro netti, un educatore assunto nel settore pubblico guadagna in media 1.500–1.700 euro netti.

La soglia di sostenibilità raccomandata per la spesa abitativa è del 30% del reddito mensile. A Rimini, queste categorie arrivano a spendere oltre il 50% dello stipendio per affitto o mutuo. Su questi dati allarmanti interviene  Emma Petitti, vicesegreteria del PD Emilia-Romagna e consigliera regionale: “Le istituzioni locali, dalla Regione Emilia-Romagna ai Comuni – ricorda - ne sono pienamente consapevoli e stanno già facendo molto, spesso andando ben oltre le risorse e i ruoli assegnati. Un esempio concreto è il Piano Casa regionale da 300 milioni di euro, presentato dall’Assessore Paglia. A mancare, invece, è una risposta forte e strutturale da parte del Governo. Serve un’integrazione nazionale al piano regionale per l’abitare, in linea con le proposte lanciate dalla segretaria del Pd Elly Schlein: Aumentare il Fondo nazionale affitti, con particolare attenzione alle città turistiche e alle aree ad alta tensione abitativa, costruire nuovi alloggi pubblici e studentati, sostenere chi è in difficoltà con il mutuo, con misure di garanzia e rinegoziazione, a partire dalle giovani coppie".

Il diritto alla casa – conclude la Petitti - non può diventare un privilegio. Deve tornare a essere una garanzia per chi lavora, per chi tiene in piedi i servizi fondamentali. Il rischio non è solo quello di svuotare i centri urbani, ma di indebolire quei legami e quelle competenze che rendono un territorio vivo, coeso, solidale”.

Altre notizie
@Guido Stazzoni
venerdì 7 novembre

E' ancora possibile educare? Massimo Recalcati a Rimini, ospite della Karis
di Redazione
Paolo Nori con il sindaco Sacchetti
la cerimonia al Lavatoio

Paolo Nori cittadino di Santarcangelo: "d'ora in poi sia emiliano che romagnolo"
di Redazione
FOTO
copertura attuale al 33%

Più nidi, più nascite. Rimini investe su tre nuovi poli per l'infanzia
di Redazione
pexels
al teatro tiberio

“Azzardopoli ". Gian Antonio Stella parla del "Bel Paese dell’ipocrisia”
di Redazione
I carabinieri di Novafeltria
a novafeltria

Importunano gli avventori di un bar arrestati dopo violenta resistenza
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO