in direzione nord
Traffico congestionato per incidente, code nel tratto riminese dell'A14
In foto: dal sito Autostrade.it
di Redazione
1 min
Gio 4 Dic 2025 09:07 ~ ultimo agg. 09:18
Questa mattina c'è stato un incidente sul tratto riminese dell'A14 al km 129 in direzione nord. Intorno alle 8 era segnalata una coda di 3 km tra Rimini sud e Rimini Nord, alle 9 la coda era ancora di due kilometri.
aggiornamenti su autostrade.it
