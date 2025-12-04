  
in direzione nord

Traffico congestionato per incidente, code nel tratto riminese dell'A14

In foto: dal sito Autostrade.it
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 4 Dic 2025 09:07 ~ ultimo agg. 09:18
Questa mattina c'è stato un incidente sul tratto riminese dell'A14 al km 129 in direzione nord. Intorno alle 8 era segnalata una coda di 3 km tra Rimini sud e Rimini Nord, alle 9 la coda era ancora di due kilometri. 

aggiornamenti su autostrade.it

