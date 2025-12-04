Panettoni e pandori, per il Natale 2025 un rincaro del +8,1%

Sono una delizia per il palato ma un onere sempre più importante nelle tasche degli italiani. Il prezzo del panettone e del pandoro, i dolci simbolo del Natale, aumenta ancora: secondo l’Osservatorio Federconsumatori, che come ogni anno ripropone l’indagine sui costi e sulle tipologie più apprezzate dei due dolci, il loro costo è lievitato in media dell’8,1 % rispetto al 2024. La questione però va divisa a seconda che si preferisca il panettone tradizionale, che aumenta del 4%, o il pandoro classico il cui costo sale invece del 9% rispetto a 12 mesi fa. Nel 2023 invece, parlando di prezzi veri e propri, un panettone costava € 12,99, mentre il pandoro si attestava sugli 11 euro e 99. In questo 2025 per acquistare un panettone bisognerà invece sborsare in media 13,99 euro mentre per un pandoro 13,24 euro.

Tirando in ballo invece le versioni speciali, le ricette proposte dai grandi chef o le versioni con liquori e ingredienti insoliti, l’aumento tocca il +14% rispetto allo scorso anno anche se oltre il 52% dei consumatori sceglie ancora le versioni classiche. Occhio però alle informazioni riportate sull’etichetta: che siano industriali o artigianali, pandori e panettoni devono riportare diverse indicazioni essendo prodotti preconfezionati, tra cui l’elenco degli ingredienti, il paese di origine o il luogo di provenienza, fino alla sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.

Il consumatore, dal canto suo, deve sempre prestare attenzione alla data di scadenza, alla denominazione del prodotto, e all’integrità della confezione. Ma anche per gli altri dolci della tradizione Federconsumatori segnala graduali aumenti: il torrone morbido costa il 15% in più, seguiti dai marron glaces con un +13% mentre Panforte e torrone di cioccolato segnalano un aumento del solo 1%. Insomma, anche quest’anno sarà difficile resistere alle tentazioni del palato, ma sempre con un occhio al portafoglio.