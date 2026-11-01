I Titans non si fermano: Scandiano battuta, terzo successo consecutivo

Il terzo successo consecutivo dei Titans arriva dopo una battaglia di 40 minuti con Scandiano al Multieventi. Un match con diverse facce, dalle mille giravolte e con un finale in cui i biancazzurri hanno saputo piazzare la zampata decisiva nonostante il -2 a 2’ dalla sirena.

Quattro giocatori in doppia cifra nel 75-72 finale, con Ugolini top scorer a 18, Rinaldi a 17, Dragomanni a 15 e Fusco a 12. Un successo voluto, conquistato e che conferma l’ottimo momento della Pallacanestro Titano.

PALL. TITANO – PALL. SCANDIANO 75-72

TITANO: Renzi, Macina 6, Ugolini 18, Fusco 12, Rinaldi 17, San Martini 5, Amati 2, Benzi, Dragomanni 15, Capelli, Falcioni. All.: Amadori.

SCANDIANO: Magnani 11, Astolfi 21, Guardasoni 15, Maramotti 2, Martelli 8, Bonilauri, Fontanili 7, Obayagbona 6, Rubertelli, Ghirardini, Montanari, Boni 2. All.: Giroldi.

Parziali: 21-21, 32-36, 49-46.

LA CRONACA. In un match in cui trovare punti dentro l’area risulterà particolarmente complicato, i Titans partono con le triple. Rinaldi, Macina e Ugolini centrano il bersaglio dalla lunga distanza e dopo 5’ è già 14-7, con la difesa che tiene bene e l’attacco che gira. Scandiano reagisce con Martelli e Magnani, autore di 16 punti in cooperativa nel primo quarto, e si avvicina in fretta, mettendo pure il naso avanti sul 19-21. Nel secondo periodo le difese prendono il sopravvento, col tabellone del Multieventi che al 15’ dice 27-28 e al 20’ 32-36.

Di ritorno dagli spogliatoi la squadra ospite prova il primo vero allungo con cinque punti di Guardasoni che valgono il 32-41, ma la Pallacanestro Titano risponde subito con le triple di Fusco e Rinaldi, riavvicinandosi sensibilmente. Il finale di quarto è tutto dei biancazzurri, che con un parziale di 11-0 si riportano in vantaggio chiudendo al 30’ sul 49-46.

Gli ultimi dieci minuti sono un infinito batti e ribatti con Dragomanni grande protagonista. Il centro dei Titans riesce a trovare punti dentro l’area e ai liberi, con la gara che prosegue in ogni caso con estremo equilibrio. A 2’ dalla fine due liberi di Fontanili valgono il 66-68, ma è lo stesso Dragomanni a pareggiare dalla lunetta. I possessi improvvisamente pesano il doppio e il canestro di Ugolini in apertura di ultimo minuto è cruciale. Nell’azione successiva Scandiano perde palla e ancora Dragomanni fa 71-68 dalla lunetta con l’1/2 a -17”. Gli emiliani provano la tripla con Astolfi, ma subiscono fallo e hanno dunque l’opportunità di impattare a -11”. Dalla linea arriva però solo un 1/3 e allora la successiva doppietta di Federico San Martini è quella decisiva. Sul 73-69 è di fatto finita, anche se Magnani centra la preghiera e Scandiano fa fallo su Ugolini praticamente allo scadere (2/2).

Finisce 75-72, i Titans centrano la terza vittoria consecutiva e sabato prossimo saranno a Casalecchio per la sesta giornata d’andata.