Nicola Angelini oggi, 22 novembre, compie sedici anni. E per lui non è l’unico evento speciale della settimana. Mercoledì scorso Nicola si è esibito a Buckingham Palace dove, insieme ad alcuni compagni di corso, ha danzato un Allegro di due minuti davanti a Re Carlo III e alla Regina Camilla per celebrare il centenario della Royal Ballet School: scuola che Nicola, riminese, frequenta dal 2024.

Ha iniziato a danzare a sette anni al Laboratorio Danza e Teatro di Crocetta di Longiano, scuola fondata e guidata da Heidi Pasini. Il suo talento è emerso presto: Nicola ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali, finendo spesso sul gradino più alto del podio davanti a giurie formate da rappresentanti di importanti accademie.

Nel 2023 ha partecipato allo YAGP, il più importante concorso internazionale giovanile di danza, e dopo il buon piazzamento alle semifinali di Verona ha ricevuto un invito per un provino dalla Royal Ballet School che lo aveva già notato in uno stage estivo.

Nicola Angelini (@Leo Valenti)

L’audizione è andata bene e dal 2024 Nicola frequenta la prestigiosa scuola londinese, dove studia danza e dove segue il normale corso accademico britannico alla White Lodge, sede della scuola del Royal Ballet School. I ragazzi alternano lo studio in classe con le normali materie accademiche delle scuole superiori, a diverse ore di danza durante il giorno. E Nicola è stato selezionato tra gli studenti della Royal Ballet che si sono esibiti a Buckingham Palace per la celebrazione dei cento anni della scuola.

“Nicola si è detto sinceramente emozionato per questa esperienza”, raccontano i genitori Francesca e Gianluca, “e lo siamo stati anche noi, perché non è che capiti tutti i giorni di andare danzare a Buckingham Palace”. Dopo questo momento unico, adesso il pensiero va alle audizioni per l’Upper School in programma a febbraio che selezioneranno un numero ristretto di studenti.

La passione per la danza accomuna tutti e tre i figli di Francesca e Gianluca, tutti cresciuti alla scuola di Heidi Pasini. Chiara ha danzato fino ai 18 anni; Federico, 12 anni, è in piena attività e anche lui si sta facendo notare. E intanto da Rimini seguono con orgoglio insieme ai genitori il percorso di Nicola. Che, con i piedi per terra perché le selezioni per l’upper school saranno impegnative, intanto continua a volare sulle punte tra i palchi e i palazzi storici di Londra.