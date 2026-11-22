I pescatori come "vere sentinelle del mare" e protagonisti attivi della sostenibilità ambientale. È questo il bilancio della Giornata mondiale della pesca celebrata il 21 novembre al Mercato Ittico di Rimini, dove sono stati presentati i risultati del progetto europeo FishNoWaste: in meno di due anni, le imbarcazioni riminesi hanno recuperato durante le normali attività di pesca e sbarcato nelle due isole ecologiche del porto oltre 20 tonnellate di rifiuti marini, in prevalenza plastica.

L'evento è stato anche l’occasione per guardare al futuro e rendere strutturale questo impegno con la firma di un Protocollo d’intesa tra 14 organizzazioni italiane e croate – tra cui il Comune di Rimini, la Cooperativa Lavoratori del Mare, la Cooperativa di ricerca M.A.R.E., l'Università di Padova, l'Istituto Oceanografico e l'Autorità Portuale di Spalato. L’accordo punta a creare una rete stabile tra le due sponde dell'Adriatico per scambiare buone pratiche di riciclo, gestire i rifiuti portuali e proseguire le iniziative di Fishing for Litter anche oltre la scadenza del progetto finanziato dal programma Interreg Italia/Croazia.

"I pescatori non sono soltanto protagonisti di una filiera economica e custodi di una tradizione fondamentale, ma rappresentano anche interlocutori indispensabili nelle politiche dell’ambiente marino", ha sottolineato Anna Montini, assessore alla Blue Economy del Comune di Rimini. "Il recupero di oltre 20 tonnellate di rifiuti dimostra che la collaborazione tra istituzioni, ricerca e imprese permette di sviluppare modelli concreti di economia circolare".

Soddisfazione espressa anche da Mauro Zangoli, presidente della Cooperativa Lavoratori del Mare: "È un risultato concreto e significativo che trasforma un'attività quotidiana in un'importante azione di tutela ambientale, grazie al senso di responsabilità dei nostri pescatori e della cooperativa M.A.R.E.".

All'incontro hanno preso parte anche il presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni, la coordinatrice territoriale di Legacoop Romagna Giorgia Gianni e Barbara Rossi per Federalberghi Rimini.