Rimini ha acceso il “Sogno del Natale”. Alle 18 di oggi, sabato 21 novembre, il conto alla rovescia partito da piazza Cavour ha illuminato simultaneamente 100 chilometri di luci, disegnando un unico percorso luminoso dal centro storico al mare e lungo i lungomari, da Torre Pedrera a Miramare.

L’accensione ha dato ufficialmente il via al calendario di “Rimini, il Capodanno più lungo del mondo”, che accompagnerà la città fino all’Epifania e oltre. Famiglie, bambini, cittadini e visitatori hanno partecipato al pomeriggio di festa nel cuore del centro storico, scandito dalla musica dal vivo, dai cori e dalle coreografie luminose che hanno accompagnato la piazza verso il momento dell'accensione. Sulle gradinate davanti al Palazzo dell’Arengo si sono alternati il Coro Giocamusica, Anura Danza, il Matrioska String Trio e il Coro Davvero con i suoi 90 elementi. A scandire il countdown finale sono state la vicesindaca Chiara Bellini e Viola Gobbi, sindaca del Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi di Rimini, che alle 18 hanno dato il via all’illuminazione della città.

Il cuore artistico dell’allestimento è piazza Cavour, dove la storia malatestiana viene riletta attraverso grandi installazioni luminose contemporanee, nell’anno in cui ricorrono i 580 anni dall’inaugurazione di Castel Sismondo. Gli elefanti, emblema della casata dei Malatesta, diventano simboli della città, mentre le grandi rose malatestiane rendono omaggio alle figure femminili legate alla storia della Signoria.

Al centro della piazza, un grande libro luminoso della Divina Commedia, ispirato al prezioso codice miniato conservato nella Biblioteca Gambalunga, richiama il V Canto dantesco e la vicenda di Paolo e Francesca. Il racconto prosegue fino all’Arco d’Augusto, dove l’Annunciazione e il Presepe evocano i temi della nascita, dell’accoglienza, della speranza, della pace e della fratellanza.

A unire idealmente le diverse tappe è il grande albero di piazza Tre Martiri.

Le luci raggiungono anche la spiaggia, dove incontrano “Un Mare d’Inverno 2026-2027”, il progetto curato da Piacere Spiaggia Rimini. Lungo la duna di sabbia, un percorso luminoso accompagna le passeggiate sul mare d’inverno, con 30 panchine che offrono altrettanti punti di sosta da cui osservare e vivere il paesaggio.

100 km di luci dal centro storico al mare. Rimini ha acceso sabato sera il “Sogno del Natale” dando ufficialmente il via al calendario di appuntamenti del format. Musica dal vivo, cori e coreografie luminose hanno accompagnato piazza Cavour verso il momento