Le soluzioni ci sono ma ora serve il coraggio di applicarle. A dirlo è il presidente della Confcommercio riminese Giammaria Zanzini commentando le parole dell'assessore Juri Magrini sulla crisi del commercio riminese e condividendone la preoccupazione per una trasformazione che interessa tutto il Paese.

"La crisi del commercio non nasce oggi - spiega Zanzini -. È il risultato di una trasformazione che affonda le proprie radici in alcuni passaggi fondamentali: il decreto legislativo 114 del 1998, la cosiddetta riforma Bersani, che ha ridisegnato la disciplina del commercio; l’ingresso della Cina nel WTO nel 2001, che ha accelerato i processi di globalizzazione e modificato profondamente gli equilibri produttivi e distributivi; e, infine, l’articolo 31 del decreto Salva Italia del 2011, che ha introdotto una più ampia liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura degli esercizi commerciali.

A questi cambiamenti si sono aggiunti l’evoluzione tecnologica e la crescita delle grandi piattaforme digitali, che hanno modificato le abitudini dei consumatori e aumentato la pressione competitiva sulle attività tradizionali.

I numeri descrivono la dimensione del fenomeno. In Italia si stimano circa 460.000 indirizzi commerciali potenzialmente sfitti, quasi uno su sei, con tempi medi di inutilizzo superiori a sette anni. In Emilia-Romagna si stimano circa 7.000 negozi sfitti."

A questa fotografia si aggiunge la riduzione delle imprese del commercio al dettaglio: in Italia 125.447 imprese in meno tra il 2017 e marzo 2025, pari al 16%; in Emilia-Romagna 6.830 imprese in meno tra il 2012 e il 2025, pari al 14%; nella provincia di Rimini 668 imprese in meno nello stesso periodo, pari a circa il 12%.

"Non parliamo - aggiunge il presidente di Confcommercio - soltanto di attività economiche che scompaiono: parliamo di servizi che vengono meno, di occupazione, di presidio sociale e di città che rischiano di impoverirsi economicamente e socialmente."

Sui fattori locali, Zanzini condivide la necessità di non ricondurre la crisi a una sola causa. "I parcheggi, ad esempio, non spiegano da soli la trasformazione del commercio - spiega -, ma accessibilità, mobilità e possibilità di sosta restano elementi importanti per la fruibilità dei centri urbani e la loro attrattività commerciale. Sono aspetti sui quali le amministrazioni possono intervenire, insieme alle politiche di rigenerazione e qualificazione urbana.

Ma non possiamo fermarci alla constatazione della crisi. Gli strumenti per intervenire esistono già e dobbiamo avere il coraggio di utilizzarli."

"Come Confcommercio Rimini - prosegue - stiamo già lavorando fianco a fianco con le amministrazioni comunali alla costruzione di un regolamento efficace degli Hub urbani e di prossimità, capace di tradurre la Legge regionale 12/2023 sull’economia urbana in strumenti operativi concreti. Stiamo lavorando a una lettura integrata delle opportunità offerte dalla normativa nazionale e regionale, dalle disposizioni costituzionali e dalla disciplina urbanistica, per mettere a disposizione dei Comuni regole efficaci, coerenti con l’ordinamento e capaci di rispondere alle specificità dei territori".

Zanzini chiede poi chiarezza sull’utilizzo dei codici ATECO spiegando che "non possono diventare, da soli, lo strumento attraverso il quale programmare il futuro commerciale e urbanistico delle nostre città. Un codice ATECO non misura la qualità di un esercizio, la sua specializzazione, la varietà dell’offerta, il servizio al consumatore o il contributo che può dare alla vocazione di un’area. Due attività con lo stesso codice possono avere caratteristiche e funzioni completamente diverse. Rischiamo altrimenti di confondere la classificazione amministrativa di un’impresa con la qualità e la funzione che essa svolge nel territorio." Servono quindi criteri qualitativi che valutino anche la vocazione delle diverse aree, la complementarità dell’offerta e l’impatto delle attività sul contesto urbano. "In questo percorso - aggiunge il presidente di Confcommercio - si inserisce anche il progetto nazionale CITIES di Confcommercio, che promuove una visione integrata tra commercio, servizi, innovazione, socialità e rigenerazione urbana. Un approccio che si pone nella scia anche di quanto previsto dal Piano Strategico di Rimini, che individua nella pianificazione commerciale di qualità una leva importante per lo sviluppo e la qualificazione della città".

Zanzini auspica che gli Hub urbani non si limitino a semplici perimetri amministrativi o occasioni per distribuire contributi ma diventino strumenti effettivi di programmazione e rigenerazione economica e sociale.

"Il commercio non è soltanto un’attività economica - conclude -: è lavoro, servizi, relazioni, sicurezza e identità delle nostre città. Le opportunità normative ci sono, il lavoro con le amministrazioni è già avviato. Ora serve il coraggio di trasformare queste opportunità in regole efficaci e interventi concreti. La desertificazione commerciale non è un destino inevitabile”.