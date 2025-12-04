  
successore di don Bosco

I salesiani in festa per il Beato Rinaldi. 100 anni fa la sua visita a Rimini

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Gio 4 Dic 2025 16:26 ~ ultimo agg. 16:30
La comunità salesiana riminese si prepara a vivere un momento di grazia speciale: il centenario della visita del Beato don Filippo Rinaldi, terzo successore di don Bosco, all’Opera di Rimini. Per vivere al meglio l’anniversario, sarà presente don Pascual Chávez, Rettor Maggiore Emerito della Congregazione Salesiana.
Si comincia venerdì 5 dicembre, memoria liturgica del beato Rinaldi, con la S. Messa delle ore 18.00 nella Chiesa di S. Maria Ausiliatrice; al termine della celebrazione sarà inaugurata una targa marmorea dedicata al beato.
In memoria del santo fondatore della Congregazione, la Messa di sabato 6 dicembre (ore 18.00) sarà invece animata dalla famiglia salesiana presso il Santuario della Madonna della Misericordia in Santa Chiara, visitata da don Bosco nel 1882.
I momenti di festa e di preghiera proseguiranno presso la Chiesa e l'oratorio di piazza Marvelli anche domenica 7 e lunedì 8 dicembre,
Solennità dell’Immacolata Concezione.
"Saranno giorni preziosi per riscoprire le radici dell'opera e per chiedere l'intercessione di don Rinaldi nel cammino educativo e pastorale della comunità - spiegano i promotori -. L'invito a partecipare con fede e gratitudine alle celebrazioni previste è esteso a tutti coloro che conoscono e amano il carisma di don Bosco"
