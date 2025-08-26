A Rimini apre distributore automatico di pizza surgelata. E riparte il dibattito

Venerdì al Conad Superstore 'Il Lago' in via della Fiera a Rimini aprirà, con degustazioni per tutti, "Fattiunapizza": distributore automatico 24H di pizze surgelate cotte al momento in cinque minuti. Il fornitore è l'azienda emiliana ItalPizza.

Gli stessi titolari specificano su Facebook la natura del loro servizio: "Il distributore non fa altro che terminare la cottura della pizza in maniera professionale. A nessuno verrebbe in mente di sostituirlo ad una pizzeria perché non è quello il suo scopo. L' intento invece è quello di garantire un servizio aggiuntivo là dove non è presente come ad esempio in orario di chiusura delle pizzerie". Inevitabili commenti più o meno indignati: niente di nuovo comunque, basti pensare alle polemiche per l'analogo distributore che figurava nel villaggio natalizio dello scorso inverno a Riccione. C'è comunque anche chi accoglie con curiosità la novità, anche se non assoluta per Rimini: un distributore automatico c'è stato per un breve periodo anche a marina centro.