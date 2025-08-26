La nota della FSGC: "Condanna ferma a qualsiasi tipo di abuso"

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio condanna fermamente qualsiasi forma di abuso, ancor più se perpetrata verso soggetti fragili come i minori. In tal senso, dal 2019 la FSGC aderisce ai programmi di Child Safeguarding promossi da UEFA e FIFA, avendo pubblicato una propria policy interna ed implementato nel proprio Sistema Licenze più di un meccanismo a tutela dei minori, nonché corsi di formazione obbligatori per il personale abilitato ad esercitare la figura di tecnico o allenatore dei settori giovanili. Come ulteriore strumento, la FSGC ha recentemente creato un’area sicura sul proprio sito ufficiale in cui è possibile inviare segnalazioni – anche in forma anonima – di comportamenti impropri o veri e propri abusi.

La Federcalcio di San Marino ha appreso soltanto nella giornata di ieri, attraverso gli organi di informazione, il fatto di cronaca afferente a Steven Raul James. In tal senso, si specifica che la scrivente organizzazione non ha ricevuto notizia del procedimento penale pertinente in altra forma o da altre fonti, sia a livello formale che informale. Si rende noto che ogni allenatore o tecnico tesserato presso la FSGC con tale specifica qualifica, è tenuto a produrre un’autodichiarazione che certifichi l’assenza di provvedimenti penali a proprio carico che abbiano portato a pene detentive di durata superiore a sei mesi. Una condizione non applicabile al sig. James, tesserato sempre e solo come giocatore di calcio o futsal.

Alla luce di quanto emerso, avendo a cuore la tutela di giovani giocatori e giocatrici che praticano il calcio a San Marino, il Consiglio Federale della Federcalcio discuterà a stretto giro i provvedimenti necessari a carico della persona sopra menzionata – finanche la revoca della Licenza UEFA C a suo tempo ottenuta