  
Indietro
menu
menu

Evangelizzazione di strada

I missionari dalla maglietta verde sulle strade e le spiagge di Riccione

In foto: foto di gruppo per i ragazzi dell'evangelizzazione di strada
foto di gruppo per i ragazzi dell'evangelizzazione di strada
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 14 Ago 2025 17:35 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:31
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

E’ partita mercoledì a Riccione, con la messa di mandato, l’evangelizzazione “Chi ha sete venga a me” promossa dalla Diocesi di Rimini. Circa 200 le persone coinvolte per una missione che si svolgerà sulle strade e sulle spiagge delle perla verde fino al 16 agosto.



Altre notizie
Il logo del Riccione Women
Calcio C Femminile

Riccione Women presenta la sua stagione: il 6 settembre a Riminiterme
di Icaro Sport
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
emporio solidale
bando aperto

Empori solidali e contrasto allo spreco. Un milione dalla Regione
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO