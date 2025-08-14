Evangelizzazione di strada
I missionari dalla maglietta verde sulle strade e le spiagge di Riccione
In foto: foto di gruppo per i ragazzi dell'evangelizzazione di strada
di Redazione
1 min
Gio 14 Ago 2025 17:35 ~ ultimo agg. 15 Ago 02:31
E’ partita mercoledì a Riccione, con la messa di mandato, l’evangelizzazione “Chi ha sete venga a me” promossa dalla Diocesi di Rimini. Circa 200 le persone coinvolte per una missione che si svolgerà sulle strade e sulle spiagge delle perla verde fino al 16 agosto.
