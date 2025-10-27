I cento anni di Armando Sbaraglia, ex carabiniere di Coriano

Un traguardo importante per Armando Sbaraglia, ex carabiniere e cittadino molto conosciuto a Coriano, che ha festeggiato il suo centesimo compleanno. Un secolo di vita che ha potuto condividere con il sindaco Gianluca Ugolini, il comandante della stazione di Coriano, maresciallo Francesco Liguori e il consigliere Gianluca Fabbri che si sono recati a casa sua per porgergli un omaggio floreale a nome del Comune di Coriano e di tutta la cittadinanza. Armando Sbaraglia e i suoi familiari hanno ricevuto con grande piacere la visita delle istituzioni e dei rappresentanti dell’Arma, è stato per Armando un incontro particolarmente piacevole ed emozionante.

“Incontrare il signor Sbaraglia e poter festeggiare con lui un traguardo così straordinario è stata un’emozione grande – ha dichiarato il sindaco Gianluca Ugolini –. Cento anni sono un dono prezioso, fatti di esperienze, sacrifici e ricordi che arricchiscono tutta la nostra comunità. È attraverso persone come lui che si tramandano i valori della dedizione, del servizio e dell’amore per il proprio paese. A nome di tutta l’Amministrazione comunale e della cittadinanza, rivolgo ad Armando Sbaraglia i più sinceri auguri.”