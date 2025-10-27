Rimini si accende per Natale con l'illuminazione diffusa

Sabato 22 novembre Rimini si accende a festa con “Il sogno del Natale”, l’illuminazione diffusa e coordinata lunga 100 chilometri, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Come da tradizione, ci sarà un suggestivo conto alla rovescia in piazza Cavour che creerà l’attesa in pieno clima natalizio e che darà ufficialmente il via al cartellone di eventi ‘Rimini, il capodanno più lungo del mondo’ che arriverà fino all’Epifania. A Piazza Cavour un soffitto di luci e lampadari illumineranno il grande albero di Natale che svetterà al centro della piazza, la zona dell’Arco d’Augusto sarà caratterizzata da un grande allestimento scenografico. In Piazza tre Martiri trionfa il grande albero di Natale sintetico alto 18 metri mentre torna la cascata luminosa del grande Platano accanto al teatro Galli. Anche i 5 chilometri del parco del mare Rimini nord saranno illuminati a festa e gli effetti luminosi arriveranno fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò, Piazzale Gondar, via Rimembranze e Padulli. Nella zona del porto la pista di ghiaccio e il villaggio natalizio saranno vestite a festa in attesa del via ufficiale dell’attività del villaggio natalizio. Si riconferma anche il Presepe di sabbia realizzato da maestri scultori di fama internazionale. Dal 15 novembre, la duna sopraelevata sulla spiaggia di Rimini tra il bagno 1 e il bagno 63, si animerà poi con 30 panchine e installazioni artistiche, che diventeranno il cuore di un percorso espositivo diffuso.