a Rimini

Quattro automobilisti appiedati dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Lun 27 Ott 2025 13:40 ~ ultimo agg. 14:16
Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Rimini, in particolare concentrati in centro storico,  Miramare e Marina Centro. 150 le persone e 80 i veicoli controllati: a quattro conducenti è stata ritirata la patente, perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, altri tre automobilisti sono stati denunciati perché si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio, tre sono state segnalate alla Prefettura come  assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di cocaina e di hashish. Due cittadini albanesi sono stati denunciati per violazione del divieto di dimora nel Comune di Rimini.

