a Rimini
Quattro automobilisti appiedati dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza
In foto: repertorio
di Redazione
1 min
Lun 27 Ott 2025 13:40 ~ ultimo agg. 14:16
Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Rimini, in particolare concentrati in centro storico, Miramare e Marina Centro. 150 le persone e 80 i veicoli controllati: a quattro conducenti è stata ritirata la patente, perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, altri tre automobilisti sono stati denunciati perché si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio, tre sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di cocaina e di hashish. Due cittadini albanesi sono stati denunciati per violazione del divieto di dimora nel Comune di Rimini.
Altre notizie
una cinquantina di persone
Sesto compleanno con cena per l'Emporio Solidale di Riccione
di Redazione
FOTO
Al 15 dicembre 2025
Aurora Immobiliare chiede una proroga per la presentazione del PFTE del "Neri"
di Icaro Sport
di Stefano Ravaglia
Da una società "MCO"
Rimini F.C.: manifestazione d'interesse per l'acquisto del club biancorosso
di Icaro Sport
Meteo Rimini