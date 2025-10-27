Quattro automobilisti appiedati dai carabinieri per guida in stato d'ebbrezza

Controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana a Rimini, in particolare concentrati in centro storico, Miramare e Marina Centro. 150 le persone e 80 i veicoli controllati: a quattro conducenti è stata ritirata la patente, perché sorpresi alla guida in stato di ebbrezza, altri tre automobilisti sono stati denunciati perché si sono rifiutati di sottoporsi agli accertamenti. Una persona è stata denunciata per porto abusivo di arma da taglio, tre sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di cocaina e di hashish. Due cittadini albanesi sono stati denunciati per violazione del divieto di dimora nel Comune di Rimini.