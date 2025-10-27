  
Sesto compleanno con cena per l'Emporio Solidale di Riccione

Lun 27 Ott 2025
Sesto compleanno per l’Emporio solidale di Riccione, che sabato 25 ottobre ha celebrato con una festa comunitaria, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di cittadini oltre ai numerosi volontari e ai rappresentanti delle associazioni di volontariato locali. Alla giornata hanno preso parte anche la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli. Durante la cena sono stati raccolti 500 euro. L'emporio è alla ricerca di una nuova sede, dopo la scelta, comunicata a settembre dall'Amministrazione di non rinnovare il contratto di comodato per l’ex sede Tucker.

Alla buona riuscita dell’evento hanno contribuito numerose associazioni cittadine, tra cui i ragazzi dell’Agesci – che hanno curato il servizio ai tavoli – Il Muretto di San Lorenzo, Avis, Aism, Centro di aiuto alla vita Il sorriso, Caritas parrocchiale San Lorenzo, Croce Rossa comitato locale e i volontari della parrocchia delle Fontanelle.

La sindaca Angelini e l’assessora Zoffoli hanno sottolineato il valore sociale e comunitario di questa esperienza: “L’Emporio solidale è una delle espressioni più autentiche del senso di comunità di Riccione. Qui si incrociano storie, bisogni, ma anche tanta generosità. Come amministrazione crediamo fortemente in questa rete, fatta di persone che ogni giorno si mettono al servizio degli altri con dedizione e sensibilità. Insieme alle associazioni e ai volontari - continuano Angelini e Zoffoli - la nostra città  riesce a dare risposte concrete alle famiglie più fragili, costruendo legami di fiducia e solidarietà. Il nostro impegno è continuare a sostenere e rafforzare questa esperienza, perché nessuno resti indietro.”

Roberto Mengucci, presidente della Consulta della solidarietà, ha espresso grande emozione e riconoscenza: “Un grazie davvero sentito va ai volontari, agli amici, ai sostenitori e a tutti coloro che hanno preso parte a questo momento importante per noi. Un grazie anche all’amministrazione comunale che, con la presenza della sindaca e dell’assessora, testimonia quanto sia vicina a questa realtà così preziosa per la nostra comunità”. Guardando al futuro, ha aggiunto: “In questi anni abbiamo camminato insieme, condividendo tanto. Il nostro desiderio è che l’Emporio possa crescere ed espandersi sul territorio, offrendo sempre più servizi a chi ne ha bisogno.”

L’Emporio solidale di Riccione, situato in viale del Commercio 9, è aperto al pubblico il lunedì e il giovedì pomeriggio, dalle 15:30 alle 18, e accoglie ogni settimana decine di famiglie che trovano non solo beni di prima necessità, ma anche ascolto, supporto e accoglienza. 

Chi volesse fare servizio di volontariato all’Emporio solidale di Riccione può scrivere alla mail consultasolidarietariccione@gmail.com

