Tragedia di Capodanno. Disposta l'archiviazione per il Maresciallo Masini

La Gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli ha disposto l'archiviazione per il comandante della stazione dei carabinieri di Villa Verucchio Luciano Masini. Nella notte di Capodanno il militare uccise con 12 colpi di pistola Muhammad Sitta, il giovane egiziano che aveva accoltellato in strada quattro persone senza nessun apparente motivo. Il provvedimento è stato notificato, nella mattinata di lunedì, al suo difensore l'avvocato Tommaso Borghesi. Secondo la Gip gli elementi indiziari esistenti escludono la responsabilità del Maresciallo, in quanto sono state ravvisate l'uso legittimo delle armi e la legittima difesa. Non è, quindi, emerso un eccesso colposo.