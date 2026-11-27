All’Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus di Rimini è arrivato da due settimane Rosa Knee Robot, la nuova piattaforma robotica dedicata agli interventi di ricostruzione del ginocchio e dell’anca. La macchina, basata sull’intelligenza artificiale, è progettata per assistere i chirurghi ortopedici durante gli interventi di artroprotesi totale e monocompartimentale del ginocchio. Il sistema non opera in modo autonomo, ma affianca il chirurgo in ogni fase della procedura, fornendo un supporto ad alta precisione e rimanendo sempre sotto il suo pieno controllo.

A illustrare le potenzialità della nuova tecnologia è il dottor Marco Fravisini, responsabile del Centro di Chirurgia Protesica e Traumatologia dello Sport di Sol et Salus, specializzato nella chirurgia ricostruttiva del ginocchio e dell’anca e nella traumatologia sportiva.“La chirurgia robotica ci consente di migliorare la precisione dei gesti chirurgici e la riproducibilità degli interventi. Possiamo pianificare l'operazione e trasferire il piano chirurgico con maggiore accuratezza durante la procedura, grazie al supporto della piattaforma robotica. La nostra filosofia è cercare di “restituire al paziente il proprio ginocchio”, avvicinandoci il più possibile alla sua anatomia e alla sua biomeccanica naturale. Il robot ci aiuta a conoscere meglio l’articolazione e a pianificare una ricostruzione che tenga conto delle caratteristiche individuali di ciascuno. L’obiettivo è arrivare a una protesi sempre più personalizzata, fino a sviluppare soluzioni realizzate su misura"

Il sistema funziona come una sorta di navigatore altamente specializzato: supporta il medico nelle diverse fasi dell’intervento, fornendo informazioni e indicazioni utili per eseguire i gesti chirurgici con maggiore controllo e precisione. La tecnologia diventa così uno strumento al servizio delle competenze e delle decisioni del professionista. Il supporto robotico può rivelarsi particolarmente utile anche nella gestione dei casi complessi, ad esempio quando il paziente presenta precedenti interventi chirurgici, deformità ossee o deviazioni articolari importanti. In queste situazioni, una pianificazione accurata rappresenta un elemento particolarmente rilevante per affrontare le specificità di ogni intervento. Tra gli obiettivi della chirurgia robotica c’è anche quello di limitare, per quanto possibile, il trauma chirurgico e favorire un recupero funzionale efficace.

"Siamo ancora agli inizi di questa tecnologia - conclude Fravisini -. Nei prossimi anni assisteremo a miglioramenti dei sistemi e dei software e a nuove possibilità applicative. Per noi significa continuare a investire nell’innovazione, mantenendo sempre al centro l’esperienza del chirurgo e le esigenze del paziente".