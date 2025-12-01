Hiv in Emilia Romagna: per Rimini l'incidenza più alta dal 2006 a oggi

Il 1° dicembre ricorre la Giornata mondiale della lotta all’AIDS. La Regione ha reso noti i dati aggiornati allo scorso anno.

In Emilia-Romagna negli ultimi 19 anni, tra il 2006 e il 2024, le nuove diagnosi di infezione da Hiv tra i residenti sono diminuite di circa il 46,5%, passando da 368 a 197.

Nel 2024 le nuove diagnosi di Hiv sono state 37 a Modena (incidenza di 5,2 casi ogni 100mila abitanti); 25 in provincia di Bologna (con un’incidenza di 2,4); 19 a Reggio Emilia (3,6); 19 a Ravenna (4,9); 30 in provincia di Parma (6,5 casi); 17 a Rimini (5,0); 17 a Ferrara (5,0); 17 nella provincia di Forlì-Cesena (4,3) e 16 a Piacenza (5,6). In provincia di Bologna il numero delle nuove diagnosi si è dimezzato rispetto all’anno precedente.

Considerando il periodo 2006-2024, le province con una maggiore incidenza sono Rimini (8,5 casi ogni 100mila abitanti, con 532 nuove diagnosi complessive in 19 anni) e Parma (8,4, con 708 nuove diagnosi); a seguire Ravenna (7,3 con 535 casi); Forlì-Cesena (6,7 con 496 casi); Reggio Emilia (6,1 per 612 diagnosi); Bologna (6,3 casi ogni 100mila abitanti, per un totale di 1.204 nuove diagnosi); Modena (5,9 per 782 diagnosi complessive); Piacenza (5,8 con 315 casi di infezione complessivi); Ferrara (5,6 con 376 casi in 19 anni).

Nel 2024 i nuovi casi di Aids in Emilia-Romagna sono stati 30. L’incidenza biennale 2023-2024 (più stabile, vista la scarsa numerosità) è pari a 0,7 casi di Aids per 100mila abitanti. Dal 1996, anno di introduzione delle terapie antiretrovirali (Arv), si è osservato un forte calo delle diagnosi e dei decessi, con un incremento progressivo del numero delle persone che vivono con una diagnosi di Aids.

In Emilia-Romagna sono atƫive 27 Unità di strada, che lavorano nelle aree del mondo della notte e dei luoghi del divertimento, oltre che nei luoghi dell’aggregazione giovanile e del consumo di sostanze, e 4 Drop-in, strutture di accoglienza diurna. Complessivamente, nel 2024 sono state 2.185 gli interventi realizzati, 53.938 i contaƫti, 54.001 le siringhe distribuite, 42.192 quelle ritirate e smaltite, 24.139 i profilaƫtici distribuiti.

In Emilia-Romagna, inoltre, è aƫtivo il Telefono Verde HIV - AIDS 800.856.080 gestito dall'Azienda Usl di Bologna per conto della Regione, che nel 2024 ha registrato 1.302 telefonate, per la maggior parte da utenza maschile

(84,7%). La fascia d'età che più utilizza il servizio è quella 26-39 anni (39%).