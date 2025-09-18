  
Indietro
menu
menu

Occupata la Camera

Gnassi (Pd): su Gaza serve coraggio istituzionale, basta silenzi

In foto: Andrea Gnassi
Andrea Gnassi
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 18 Set 2025 18:58 ~ ultimo agg. 19:02
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L'onorevole del Pd Andrea Gnassi plaude all'iniziativa del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e del presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale che hanno chiesto a Ieg di non ospitare Israele al TTG di ottobre. "Non si possono più accettare il silenzio o la negazione di fronte alla tragedia di Gaza. È inaccettabile per la coscienza democratica ignorare i civili vittime di questa guerra” dice l'ex sindaco di Rimini.

Occorre passare dalle parole ai fatti con un’azione civile e istituzionale, in Italia e in Europa, per fermare le violenze e difendere i diritti umani – prosegue l’esponente dem – Il Parlamento deve discutere e decidere iniziative concrete. Vergognosa la fuga dalle responsabilità del governo sulla mozione delle sanzioni: servono coerenza e coraggio. Vanno promosse indagini per crimini di guerra, come già fatto in Spagna, e interrotte tutte le partnership di fronte a questo sterminio: da quelle militari a quelle tecnologiche ed economiche. In questo senso se il governo non fa nulla è bene promuovere dal basso in tutti i Comuni e Regioni, azioni e fatti anche attraverso le infrastrutture territoriali. L’azione del porto di Ravenna, che ha bloccato container di armi dirette a Israele, e il blocco alla presenza di Israele e degli enti governativi alla Fiera TTG del turismo di Rimini aprono una nuova lotta dal basso contro le barbarie del governo Netanyau. tutta l’Emilia-Romagna si oppone a intese che nei fatti rafforzano o supportano un governo che fa la guerra”.

Io e altri colleghi, tutto il Pd insieme agli atri gruppi di opposizione, abbiamo occupato l’Aula della Camera per chiedere al governo di riferire su Gaza: senza un voto in aula  non si va avanti! – conclude Gnassi - È un atto di responsabilità e di coscienza di fronte a una tragedia che interpella la politica. Anche la nostra Regione, terra di libertà, continuerà a battersi per due popoli e due Stati, contro il terrorismo e contro un governo israeliano che prosegue con stragi e parole criminali. È fondamentale che le istituzioni italiane dicano con chiarezza no a nuovi accordi con chi cancella vite e territori. La politica estera non può essere regolata dall’indifferenza: servono valori e responsabilità”.

Altre notizie
il tribunale di Rimini
Violenze fisiche e minacce

Maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Chiesto rinvio a giudizio
di Redazione
il luogo dell'incidente
A Pietracuta

Investì sulle strisce Massimiliano Crivellari: accusato di omicidio stradale
di Redazione
la manifestazione a Rimini
VENERDI' 19 SETTEMBRE

Medio Oriente e Ucraina: tre testimoni diretti a S.Lorenzo in Correggiano
di Redazione
l'aeroporto di Rimini
in moldovia

Nell'estate 2026 arriva al Fellini la rotta Rimini - Chișinău con SkyUp
di Redazione
il TTG 2024
Decisione ufficializzata

Ieg accoglie l'invito: Israele non sarà presente al TTG
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO