Global Sumit Flotilla, in partenza il senatore riminese Marco Croatti (5 Stelle)

Anche il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti salperà con la spedizione umanitaria marittima del Global Sumud Flotilla a sostegno di Gaza. Lo ha annunciato Maria Elena Delia, portavoce della delegazione italiana di Global Movement to Gaza. Con Croatti ci saranno anche l'eurodeputata di Avs Benedetta Scuderi, il deputato Arturo Scotto del Pd, l'europarlamentare del Pd Annalisa Corrado.

Global Sumud Flotilla è un coordinamento internazionale di volontari e associazioni non governative con la partecipazione di 44 paesi e migliaia di cittadini.