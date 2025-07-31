  
A marina centro

Gli strappano la catenina d'oro in pieno giorno. Fermati due minorenni

In foto: repertorio
repertorio
di Redazione   
Gio 31 Lug 2025 17:06 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:16
Un furto con strappo in pieno giorno sul lungomare di Rimini. Nel pomeriggio di mercoledì un riminese di 40 anni stava passeggiando nella zona di marina centro quando è stato avvicinato da due minori di origine egiziana, provenienti da una comunità di Bologna. I giovani con la scusa di una sigaretta lo hanno fermato, poi uno di loro gli si è posizionato davanti e l'altro alle spalle e gli hanno strappato dal collo la catenina d'oro prima di fuggire a piedi. Il 40enne ha tentato di inseguirli e a dargli man forte è arrivato un passante in bicicletta. Nel frattempo è scattato anche l'allarme alla centrale operativa della Questura. E' stato il ciclista a fornire agli agenti delle volanti gli elementi utili per individuare i due minorenni. Ma bloccarli non è stato semplice: gli agenti li hanno fermati una prima volta all'altezza di piazzale Fellini ma sono riusciti a divincolarsi e scappare prima di essere nuovamente bloccati all’altezza del sottopasso del grattacielo. Portati in Questura, i giovani sono stati denunciati per furto con strappo in concorso. Della catenina rubata purtroppo nessuna traccia. 

