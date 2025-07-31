Gli strappano la catenina d'oro in pieno giorno. Fermati due minorenni

Un furto con strappo in pieno giorno sul lungomare di Rimini. Nel pomeriggio di mercoledì un riminese di 40 anni stava passeggiando nella zona di marina centro quando è stato avvicinato da due minori di origine egiziana, provenienti da una comunità di Bologna. I giovani con la scusa di una sigaretta lo hanno fermato, poi uno di loro gli si è posizionato davanti e l'altro alle spalle e gli hanno strappato dal collo la catenina d'oro prima di fuggire a piedi. Il 40enne ha tentato di inseguirli e a dargli man forte è arrivato un passante in bicicletta. Nel frattempo è scattato anche l'allarme alla centrale operativa della Questura. E' stato il ciclista a fornire agli agenti delle volanti gli elementi utili per individuare i due minorenni. Ma bloccarli non è stato semplice: gli agenti li hanno fermati una prima volta all'altezza di piazzale Fellini ma sono riusciti a divincolarsi e scappare prima di essere nuovamente bloccati all’altezza del sottopasso del grattacielo. Portati in Questura, i giovani sono stati denunciati per furto con strappo in concorso. Della catenina rubata purtroppo nessuna traccia.