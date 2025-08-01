  
partì dalla gelateria Pimpi

Rimini perde un imprenditore lungimirante. E' morto Luigi Annibali

In foto: dal materiale storico di Rimini Sparita
dal materiale storico di Rimini Sparita
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 1 Ago 2025 12:04 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:01
E’ morto nel pomeriggio di giovedì l’imprenditore riminese Luigi Annibali. Aveva 91 anni. Negli ultimi anni si era era ritirato dalle attività di famiglia, lasciando la gestione al figlio Luca e alle due figlie Monica e Sabrina. La sua storia imprenditoriale nasce negli anni 50 con il Bar gelateria Pimpi di Via Vespucci a Rimini. Negli anni ’60 entra nel commercio delle granaglie, con la società Agricolsemi, con base a San Marino e un grande giro di import export con tanti paesi del mondo. L'attività va a gonfie vele e tra gli anni ’70 e ’90, si impegna nella società che gestisce il Grand Hotel e Villa des Vergers, è socio di Aquafan, ed entra nel mondo immobiliare con la costruzione di diversi edifici di pregio in provincia e sul Titano, con il centro direzionale Admiral.

Tra le tante manifestazioni di cordoglio anche quella del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.
"Una storia imprenditoriale quasi leggendaria e che, in qualche modo, esprime simbolicamente tutta la voglia, la forza, la lungimiranza di una generazione che non si è arresa, ha ricostruito con lavoro e sudore e quindi, grazie a tutto questo, è stata capace di assurgere a 'case history' dell'imprenditoria mondiale. Annibali è stato questo, una storia cominciata da una gelateria per approdare ad attività industriali conosciute in tutto il mondo, ma con le radici saldamente piante qui, sul territorio riminese. Alla moglie Lella e ai figli Luca, Monica e Sabrina il forte abbraccio di tutta la nostra comunità".
