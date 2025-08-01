Rimini perde un imprenditore lungimirante. E' morto Luigi Annibali

E’ morto nel pomeriggio di giovedì l’imprenditore riminese Luigi Annibali. Aveva 91 anni. Negli ultimi anni si era era ritirato dalle attività di famiglia, lasciando la gestione al figlio Luca e alle due figlie Monica e Sabrina. La sua storia imprenditoriale nasce negli anni 50 con il Bar gelateria Pimpi di Via Vespucci a Rimini. Negli anni ’60 entra nel commercio delle granaglie, con la società Agricolsemi, con base a San Marino e un grande giro di import export con tanti paesi del mondo. L'attività va a gonfie vele e tra gli anni ’70 e ’90, si impegna nella società che gestisce il Grand Hotel e Villa des Vergers, è socio di Aquafan, ed entra nel mondo immobiliare con la costruzione di diversi edifici di pregio in provincia e sul Titano, con il centro direzionale Admiral.

Tra le tante manifestazioni di cordoglio anche quella del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.