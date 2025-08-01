  
Medici medicina generale

Limitazione prescrizioni esami diagnostici. Marcello (FdI) chiede chiarimenti

In foto: Nicola Marcello
Nicola Marcello
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Ven 1 Ago 2025 11:11 ~ ultimo agg. 6 Ago 05:01
Fare chiarezza sulla limitazione delle prescrizioni degli esami diagnostici da parte dei medici di medicina generale introdotta dalla Regione. A chiederlo è un'interrogazione di Fratelli d'Italia a firma Nicola Marcello e Marta Evangelisti.

"La Regione Emilia-Romagna ha introdotto, attraverso una disposizione dell’Assessorato alla Sanità, una misura che limita fortemente la possibilità per i medici di medicina generale di prescrivere alcuni esami diagnostici e specialistici di laboratorio, imponendo un passaggio ulteriore da uno specialista pubblico per autorizzare tali indagini: questa disposizione ha avuto effetti immediati sulla vita quotidiana dei pazienti e sull’operatività dei medici, scatenando forti reazioni da parte delle organizzazioni sindacali dei medici, in particolare lo SNAMI (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani) e lo SMI (Sindacato Medici Italiani)", spiegano i due consiglieri che ricordano come "lo SMI e lo SNAMI hanno parlato chiaro vedendola come una decisione unilaterale, improvvisa e gravemente penalizzante per tutti. I medici di famiglia sono stati messi nell’assurda condizione di non poter più prescrivere esami che servono per fare diagnosi tempestive sia per loro scelta che indicati da specialisti privati convenzionati, generando caos, ritardi, frustrazione e rischi per la salute".

Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta "quali siano le motivazioni tecniche, giuridiche ed economiche presunte alla base di tale misura e se  è consapevole dei gravi effetti collaterali prodotti, in termini di ritardi diagnostici, disagio per i cittadini e sovraccarico delle strutture specialistiche, già oggi al limite per carenza di personale e lunghi tempi di attesa".

FdI vuole inoltre sapere se la Regione intenda ascoltare la voce dei medici e dei pazienti e revocare con urgenza il provvedimento, avviando un tavolo di confronto  con i sindacati e le professioni sanitarie per costruire soluzioni condivise e non penalizzanti.

