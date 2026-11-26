2.850.000 chilometri percorsi nel bacino di Rimini nei primi sei mesi del 2026, 584 mezzi a fine 2025, dei quali 260 alimentati a metano, 213 diesel, 28 ibridi metano elettrici e 83 elettrici. Nel 2026 sono entrati in servizio 8 nuovi autobus, 5 con alimentazione a metano e 3 diesel EURO VI Step E. Nei prossimi due mesi, inoltre, entreranno in servizio ulteriori 11 mezzi a metano e 7 elettrici. In occasione della Giornata Mondiale del Trasporto Sostenibile, che si celebra il 26 novembre, Start Romagna, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico, presenta alcuni numeri legati alla transizione progressiva della flotta.

“In questa giornata ribadiamo con forza il ruolo del trasporto pubblico come scelta strategica e non più rinviabile per il futuro delle nostre comunità - dice il presidente di Start Romagna, Andrea Corsini -. Soprattutto alla luce delle tensioni e dei cambiamenti che si prospettano all'orizzonte, competere con l'auto privata diventa una priorità che unisce giustizia ambientale e giustizia sociale. Se da un lato un singolo autobus è in grado di togliere dalla strada fino a 40 automobili, abbattendo drasticamente le emissioni, dall'altro lato c'è un tema economico enorme: il trasporto collettivo rappresenta oggi uno strumento concreto di difesa del reddito, capace di generare un risparmio significativo per le famiglie e per i cittadini. Di fronte a benefici così evidenti, è indispensabile infatti che il settore torni al centro dell'agenda politica nazionale, ricevendo la valorizzazione e le risorse finanziarie che merita. L'impegno di Start Romagna va esattamente in questo senso: investire su flotte moderne e sostenibili per rendere il mezzo pubblico la prima scelta, conveniente ed ecologica, al servizio di tutto il territorio”.