“Da bambino mio padre mi mostrò le fotografie dell’Arco d’Augusto e mi raccontò di come, durante la guerra, fosse riuscito a convincere i suoi superiori a non demolire l’Arco d’Augusto, contrariamente agli ordini ricevuti. E l’arco fu salvato”. Comincia così il racconto di Peter Woods, figlio del capitano James Dickinson Woods, un volontario arruolato nel Corpo sanitario dell’esercito sudafricano che si trovava a Rimini in quel settembre del 1944 che segnò la storia della nostra Città. Durante la seconda guerrà mondiale Rimini pagò un prezzo altissimo, tra i più alti in Italia, colpita con una sequela quasi ininterrotta di bombardamenti che dal 1° novembre 1943 cancellarono oltre l'80% delle abitazioni. Se da questa devastazione generale fu - quasi incredibilmente - risparmiato l’Arco d’Augusto, merito fu anche dell’allora 27enne capitano Woods, che quando arrivò l’ordine di demolire l’Arco corse dai suoi superiori per scongiurare l’operazione, salvando in extremis la porta monumentale della città.

Questo episodio, citato dallo storico Amedeo Montemaggi nel volume “Linea Gotica 1944. La battaglia di Rimini e lo sbarco in Grecia decisivi per l’Europa sud-orientale e il Mediterraneo”, è tornato alla memoria grazie al figlio del capitano, Peter Woods, che oggi vive in Australia: la scorsa estate, passando da Rimini, non ha potuto fare a meno di andare a vedere con i suoi occhi quell’Arco di cui il padre gli aveva tanto parlato. E così ha deciso di contattare il Comune per raccontare la sua testimonianza: un incontro che si è concretizzato, pur da remoto, questa mattina, in una videocall dall’Australia con l’assessore alla Cultura Michele Lari e con Andrea Montemaggi, presidente del Centro Internazionale di Documentazione sulla Linea Gotica intitolato al padre Amedeo.

Una chiacchierata tra ricordi, aneddoti, documenti e lettere emersi dai cassetti, da cui è nata una proposta: la possibilità di realizzare “una targa commemorativa – dice Woods - che riconosca il ruolo avuto da questi uomini nel salvataggio dell’Arco”. L’Arco D’Augusto infatti fu fortuitamente salvato non solo in un’occasione. Grazie all’approfondimento storico condotto da Montemaggi, è noto alle cronache l’episodio che vide come protagonista il maresciallo Willi Trageser, che si rifiutò di obbedire all’ordine di far saltare in aria l’Arco. E ancora, come riporta sempre Montemaggi, un ulteriore salvataggio si deve al riminese Sergio Santarini, che intervenne prima che gli inglesi procedessero all’abbattimento.

“È stato un piacere e un onore poter ascoltare il racconto emozionato e orgoglioso del figlio Peter, un momento importante che ci ricorda la sofferenza e le ferite del periodo bellico – sottolinea l’assessore alla Cultura Michele Lari – e che allo stesso tempo ci ricorda quanto non dobbiamo dare per scontato il patrimonio storico che abbiamo la fortuna di poter custodire nella nostra città. Vale ancora di più oggi, in un’epoca in cui assistiamo a tesori architettonici e culturali devastati come conseguenze di guerre che cancellano volti, luoghi, storie. Raccogliamo quindi con favore la proposta del signor Woods e approfondiremo le modalità per poter realizzare una targa che testimoni la gratitudine della Città verso chi ha contribuito a consegnare alle generazioni a seguire un simbolo unico della storia e della identità di Rimini”.