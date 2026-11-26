Un'operazione silenziosa, ripetuta giorno dopo giorno, per mesi. Fino a venti smartphone d'alta gamma registrati ogni mattina in uscita dal magazzino centrale di Cattolica e indirizzati al punto vendita aziendale. Peccato che in esposizione quei cellulari non siano mai arrivati.

È il meccanismo della maxi truffa scoperta ai danni di una società cattolichina di telefonia specializzata nella commercializzazione di dispositivi Apple e Samsung. Ad accorgersi del raggiro è stato lo stesso titolare. Analizzando il gestionale informatico dopo l'arrivo di una partita di merce, l'imprenditore ha scoperto che qualcuno stava sfilando i telefoni dal magazzino simulando trasferimenti mai avvenuti tramite l'uso indebito delle sue password aziendali. I controlli a ritroso sui registri informatici hanno svelato una sparizione sistematica avviata in primavera: quasi duemila dispositivi volatilizzati per un valore complessivo di circa 300mila euro.

Dopo la denuncia presentata dal titolare, assistito dall'avvocato Stefano Caroli, la vicenda è finita sul tavolo della polizia Postale di Rimini. Le analisi dei log informatici hanno portato a indagare uno dei magazzinieri, un 40enne, per furto, ricettazione e accesso abusivo a banche dati, reato quest'ultimo di competenza della Direzione distrettuale antimafia di Bologna. Nel frattempo gli inquirenti hanno recuperato e restituito una piccola parte del materiale sottratto, ma le indagini proseguono per individuare i canali della ricettazione clandestina.