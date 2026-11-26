Riccione protagonista mercoledì sera nella trasmissione di Icaro TV Fuori dall'Aula. Si è parlato di cantieri, project per il porto, conti da mettere in ordine ma anche di candidati ufficiali e ufficiosi. In studio l'assessore Christian Andruccioli e il consigliere di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi.

https://www.icaroplay.it/programmi/informazione/fuori-dallaula/fuori-dallaula-26-27-riccione-tra-conti-e-cantieri/

È una Riccione sospesa tra i cantieri pensati per trasformare le aree strategiche della città e il peso dei conti da far quadrare.

La Perla Verde affronta una fase decisiva per il suo futuro amministrativo ed economico sul quale pesano come un macigno gli oltre 18 milioni di euro di debito (16,5 nell'atto transattivo che passerà il 30 novembre in consiglio comunale) legati al lungo contenzioso sul parcheggio del lungomare sud realizzato nel 2008. Una cifra pesante che, nonostante le rassicurazioni sulla tenuta dei conti, preoccupa politica e cittadini. I primi effetti sembrano già farsi sentire. Dal piano triennale dei lavori pubblici, adottato nei giorni scorsi, restano fuori infatti 18 opere previste per il 2027 ma sospese in attesa di verificare proprio gli equilibri di bilancio.

Sono comunque numerosi i cantieri avviati nel cuore della città ma anche su questi il dibattito è spesso acceso. Viale Ceccarini e corso Fratelli Cervi, ad esempio, sono al centro di importanti interventi di riqualificazione. Non mancano però i timori sul rispetto dei tempi di consegna e sull'impatto per le attività. C'è poi la partita strategica del porto: un project financing da quasi 15 milioni di euro che punta a ridisegnare un'area chiave per il turismo e la marineria, dividendo però la politica tra chi vede un'opportunità di rilancio e chi teme eccessive aperture ai privati nel delicati intreccio con le gare per le concessioni balneari.

E sullo sfondo incombe già una campagna elettorale che si preannuncia molto calda