Nuove casse di laminazione e di espansione, opere di contenimento delle piene, rinforzi arginali, protezione dei centri abitati dal pericolo di frane. In generale, l’impegno a rendere il più sicura possibile l’Emilia-Romagna, partendo dalle zone più colpite in questi anni dagli eventi di maltempo estremo e dagli effetti dei cambiamenti climatici.

È il Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, illustrato oggi in Regione, a Bologna dal presidente Michele de Pascale, in qualità anche di Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Per quanto riguarda Rimini, a commentare le risorse destinate al territorio riminese è Alice Parma, consigliera regionale e vice capogruppo PD: "La presentazione del programma straordinario per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico con il Commissario Curcio e il presidente De Pascale segna un passaggio importante: dopo l’emergenza e il lavoro della ricostruzione, dobbiamo investire sempre di più sulla prevenzione, per rendere i nostri territori più sicuri e pronti ad affrontare eventi meteorologici estremi. Per il territorio riminese sono previsti 2,9 milioni di euro per interventi nei bacini dall’Uso al Conca. È una prima parte delle risorse destinate al nostro territorio, a cui si aggiungeranno quelle per gli interventi sulla viabilità e sulle strade interrotte, che saranno definiti in una fase successiva nell’ambito della programmazione. Parliamo di un programma regionale da 919 milioni di euro su dodici anni: un investimento importante che dovrà tradursi in opere concrete, con tempi certi e priorità individuate sulla base delle esigenze dei territori. Dall’entroterra alla costa, la sicurezza idrogeologica riguarda tutta la provincia di Rimini. Dobbiamo continuare a lavorare insieme ai Comuni e agli enti competenti, perché la prevenzione non può arrivare dopo il prossimo evento estremo. La sicurezza delle nostre comunità deve essere una priorità costante".