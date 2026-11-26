Dopo mesi di lavori, il Museo della Regina di Cattolica riapre le porte e sarà riconsegnato alla città e al territorio nella sua nuova veste con un’inaugurazione aperta alla cittadinanza che si terrà sabato 5 dicembre, alle ore 17.00. Interverranno la Sindaca Franca Foronchi, il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, la responsabile dei servizi museali Laura Menin, l’archeologa per il Ministero della cultura Sabap per le province di Ravenna, Forlì-cesena, Rimini Annalisa Pozzi e i rappresentanti di FrameLab – Università di Bologna Alessandro Iannucci e Simone Zambruno. Sarà possibile ammirare il risultato finale degli interventi con una visita del nuovo percorso.

La riqualificazione, frutto del progetto “Patrimonio culturale e territorio: nuove strategie comunicative per un museo accessibile e inclusivo”, è stata realizzata grazie a un contributo di 100mila euro del Ministero della Cultura – che aveva classificato la proposta di Cattolica all’ottavo posto su quasi 600 candidature al bando nazionale “Piccoli musei 2024” – affiancato da un investimento comunale di oltre 15mila euro.

“L’inaugurazione di sabato 5 dicembre rappresenta il traguardo di un percorso importante e conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nell’innovazione, nella cultura e nell’accessibilità – dichiarano la Sindaca Franca Foronchi e il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini – Abbiamo scelto di cofinanziare il progetto con oltre 15mila euro per restituire alla comunità e ai visitatori un Museo più moderno e inclusivo. In questi anni abbiamo investito molte energie e risorse sul Museo, così come in altri contenitori culturali di Cattolica, perché l’investimento sulla cultura non può prescindere dalla manutenzione e ammodernamento dei luoghi che custodiscono la nostra storia e arte. Abbattere le barriere fisiche e cognitive significa inoltre promuovere una reale riqualificazione sociale del territorio”.

“Il 2026 è stato un anno di lavoro intenso che ha coinvolto a tempo pieno il personale del Museo – aggiunge Laura Menin, responsabile del Museo della Regina – Questo progetto ci ha offerto la straordinaria opportunità di ripensare linguaggi e strategie comunicative con professionisti del settore per raccontare il nostro patrimonio in modo sempre rigoroso, ma al tempo stesso coinvolgente e accessibile a pubblici diversi, creando un ponte diretto tra le sale espositive e l’area archeologica cittadina”.

La nuova pannellistica è affiancata da approfondimenti digitali, audio-narrazioni dedicate e riproduzioni tattili di reperti selezionati, pensate per garantire una fruizione accessibile a tutti i pubblici. Un’altra novità del percorso museale è il legame con il territorio. In un’ottica di museo diffuso, l’intervento ha coinvolto anche la vicina area archeologica di età romana (I sec. a.C. – IV sec. d.C.), antico luogo di sosta lungo la via Flaminia. Grazie a una nuova pannellistica e a un video-racconto, i visitatori possono ora mettere in relazione diretta i reperti conservati nelle sale museali con il loro contesto di origine.