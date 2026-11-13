Scuola, Rimini ultima per classi a tempo pieno. Petitti: "Strada ancora lunga"

Rimini all'ultimo posto in regione per le classi a tempo pieno, con il 26,9% rispetto a una media regionale del 51,6%, I dati diffusi da Save the Children sulla situazione scolastica e demografica della provincia di Rimini evidenziando criticità. Su scala nazionale invece sono 1.571 le sedi scolastiche chiuse in dieci anni, mentre circa 3 mila Comuni rischiano di perdere la loro unica primaria. Questa parte della fotografia della scuola restituita dalla XVII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia, dal titolo “Scuola liberatutti", diffuso appunto da Save The Children.

"Sappiamo che la strada da percorrere è ancora lunga" dichiara la consigliera regionale, Emma Petitti. "Il tempo pieno non è soltanto un servizio alle famiglie, ma rappresenta un'opportunità educativa per i bambini e uno strumento fondamentale per favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare, soprattutto per le donne. Per questo occorre continuare a investire, rafforzando la collaborazione tra Comuni, Regione e istituzioni scolastiche. È però indispensabile che il Governo garantisca gli organici e le risorse necessarie per trasformare gli investimenti nelle strutture in un effettivo ampliamento dell'offerta formativa".

"Sarebbe tuttavia riduttivo ricondurre il maggiore calo demografico previsto per Rimini rispetto alle altre province dell'Emilia-Romagna (-21,8% della popolazione tra i 5 e i 9 anni nella provincia di Rimini entro il 2036), soltanto alla minore diffusione del tempo pieno", continua la consigliera.

"Le scelte delle giovani coppie dipendono da una molteplicità di fattori, a cominciare dalle condizioni economiche e dalla stabilità del lavoro. Nel nostro territorio pesa anche la particolare struttura dell'economia, con un ruolo rilevante del turismo e delle attività stagionali, che troppo spesso comportano occupazione discontinua, redditi incerti e difficoltà nel costruire una prospettiva familiare stabile. Quando un giovane o una giovane non sa se avrà un lavoro nei mesi successivi, quando il reddito non consente di affrontare serenamente un affitto o un mutuo, quando diventa difficile conciliare gli orari lavorativi con quelli familiari, la scelta di avere figli viene inevitabilmente condizionata. Non possiamo pensare di contrastare la denatalità intervenendo su un solo aspetto, per quanto importante".