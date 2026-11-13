  
Indietro
menu
menu

la campagna della Uisp

Marcia indietro sull'azzardo. Dagli annunci sulle ludopatie alle agevolazioni

In foto: da Uisp.it
da Uisp.it
di
Redazione
   
Tempo di lettura 2 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Una quinta estrazione settimanale per Lotto e SuperEnalotto in aggiunta alle quattro attuali, agevolazioni e distanze ridotte per le sale Bingo, proroga delle concessioni fino al 2029, con stime di maggiori entrate per lo Stato. Sono alcuni degli elementi presenti nel disegno della Legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e ora alle prese con l'iter parlamentare. 

Quindi "Più occasioni di gioco, maggiori possibilità di spesa, agevolazioni per gli operatori e nessuna concreta strategia di riduzione dell'offerta": a denunciarlo è la Uisp Nazionale che ha lanciato la campagna "Mettiamoci in gioco". lamentando, come altre voci che si sono levate negli ultimi giorni, come il Governo abbia sconfessato gli impegni annunciati in passato contro le ludopatie. 

da Uisp.it

Spiega l'Unione Italiana Sport Per tutti: "Negli articoli esaminati mancano misure per ridurre l'offerta e nuovi investimenti specifici nella prevenzione e nella cura delle dipendenze. La questione è prima di tutto politica, sociale e sanitaria.
Non si può dichiarare di voler contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo e, contemporaneamente, introdurre misure che rischiano di aumentare la raccolta e le occasioni di gioco. L'azzardo non può essere considerato soltanto una fonte di entrate per lo Stato, ignorando i costi che ricadono sulle persone, sulle famiglie e sull'intera comunità".
 
La richiesta al Parlamento è di "correggere queste disposizioni e di mettere finalmente al centro la salute pubblica, la prevenzione e la cura. Perché la dignità delle persone e il bene comune devono venire prima degli interessi economici delle aziende".

Altre notizie
Restauro sotto le arcate del ponte di Tiberio
131mila euro in più

Ponte di Tiberio più malconcio del previsto. Lievitano i costi
di Andrea Polazzi
Outlook
ma non si tratta di hacker

Il tribolato novembre digitale. Disservizi Microsoft: disagi per chi usa Outlook
di Redazione
scuola ferrari Rimini
I DATI DI SAVE THE CHILDREN

Scuola, Rimini ultima per classi a tempo pieno. Petitti: "Strada ancora lunga"
di Icaro Sport
la locandina
SABATO 14 NOVEMBRE

Al "Marvelli" una giornata di studi sulle narrazioni del mondo contemporaneo
di Redazione
La pianta di marijuana sequestrata dalla polizia Locale
uso terapeutico

Arrestato per una pianta di marijuana sul balcone, ma il giudice lo assolve
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO