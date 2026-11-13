Marcia indietro sull'azzardo. Dagli annunci sulle ludopatie alle agevolazioni

Una quinta estrazione settimanale per Lotto e SuperEnalotto in aggiunta alle quattro attuali, agevolazioni e distanze ridotte per le sale Bingo, proroga delle concessioni fino al 2029, con stime di maggiori entrate per lo Stato. Sono alcuni degli elementi presenti nel disegno della Legge di Bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e ora alle prese con l'iter parlamentare.

Quindi "Più occasioni di gioco, maggiori possibilità di spesa, agevolazioni per gli operatori e nessuna concreta strategia di riduzione dell'offerta": a denunciarlo è la Uisp Nazionale che ha lanciato la campagna "Mettiamoci in gioco". lamentando, come altre voci che si sono levate negli ultimi giorni, come il Governo abbia sconfessato gli impegni annunciati in passato contro le ludopatie.

da Uisp.it

Spiega l'Unione Italiana Sport Per tutti: "Negli articoli esaminati mancano misure per ridurre l'offerta e nuovi investimenti specifici nella prevenzione e nella cura delle dipendenze. La questione è prima di tutto politica, sociale e sanitaria.

Non si può dichiarare di voler contrastare la dipendenza da gioco d'azzardo e, contemporaneamente, introdurre misure che rischiano di aumentare la raccolta e le occasioni di gioco. L'azzardo non può essere considerato soltanto una fonte di entrate per lo Stato, ignorando i costi che ricadono sulle persone, sulle famiglie e sull'intera comunità".



La richiesta al Parlamento è di "correggere queste disposizioni e di mettere finalmente al centro la salute pubblica, la prevenzione e la cura. Perché la dignità delle persone e il bene comune devono venire prima degli interessi economici delle aziende".