Ryanair conferma il volo invernale da Forlì a Palermo

In una annata complicata per l'aeroporto Ridolfi arriva una buona notizia da Ryanair. La compagnia irlandese ha infatti confermato la sua rotta per l’inverno Forlì-Palermo con cinque frequenze settimanali. Nelle scorse settimane era invece stato cancellato il collegamento invernale Rimini - Cagliari. Ryanair prosegue anche la sua battaglia sull'abolizione dell'addizionale municipale dagli aeroporti lanciando un appello a Governo e Regioni "affinché seguano l’esempio di successo di Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia, dove l’abolizione ha portato ad una crescita davvero significativa - spiega Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair -. Qualora l’addizionale comunale fosse abolita in tutti gli aeroporti italiani, Ryanair potrebbe rispondere con un piano di crescita ambizioso per l’Italia nei prossimi anni che include una crescita del traffico fino ad oltre 80milioni di passeggeri all’anno, più di 1.500 nuovi posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri, 40 ulteriori aeromobili basati (per un investimento di $4 miliardi) e 250 nuove rotte negli aeroporti italiani".

Per celebrare la rotta Forlì-Palermo dell’inverno 2025, Ryanair ha lanciato una speciale promozione con tariffe a partire da soli €21.99 per viaggiare fino al 18 dicembre.