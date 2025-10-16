  
sabato il funerale

Si è spento Arturo Florio, ex consigliere a Riccione e ispettore di Polizia

In foto: Arturo Florio
Arturo Florio
di Redazione   
Gio 16 Ott 2025 11:36 ~ ultimo agg. 11:45
La città di Riccione piange la scomparsa di Arturo Florio, 87 anni, consigliere comunale per diverse legislature, ex ispettore capo della Polizia di Stato, cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Arturo Florio si è spento martedì dopo una lunga malattia. La veglia funebre si svolgerà venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 presso la chiesa San Paolo a Spontricciolo. I funerali si terranno sabato 18 ottobre alle ore 10 nella stessa chiesa.

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, lo ricordarlo con parole di stima e affetto: “Esprimo a nome dell'amministrazione e della città di Riccione il più sincero cordoglio per la scomparsa di Arturo Florio. La sua lunga esperienza come ispettore di polizia e il suo decennale impegno come Consigliere comunale rappresentano un esempio di dedizione verso la legalità e il servizio civico. Ricorderemo Arturo Florio per la serietà e la passione con cui ha sempre portato avanti le sue battaglie politiche, sempre nell'interesse di Riccione. Alla famiglia e a quanti gli erano cari giunga la nostra vicinanza in questo momento di dolore.”

 

