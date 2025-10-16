la società riminese 'promossa'
Verifica a margine di un'inchiesta. La Safety Car ottiene liberatoria antimafia
La Safety Car srl di Rimini ha ottenuto dalla Prefettura di Rimini la liberatoria antimafia a seguito delle verifiche avviate dopo che erano emersi legami della società con personaggi coinvolti nell'inchiesta "Doppia curva" (inchiesta in cui nessuno dei rappresentanti della Safety è risultato coinvolto o indagato). La verifica antimafia era stata chiesta alla Prefettura in particolare dall'Ausl Romagna che con la società aveva un appalto di riparazione mezzi. La Prefettura aveva concesso alla Safety Car un periodo di sei mesi di “collaborazione” per evitare un'interdittiva attraverso adeguate modifiche societarie. Misure che, dal monitoraggio degli organi preposti, la Safety Car ha effettivamente adottato ottenendo così la liberatoria.
