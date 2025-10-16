A Rimini arriva lo “Swap Party", la festa per il riuso

Una festa per donare, scambiare, riusare e per dare nuova vita alle cose: a Rimini, presso l'ex Cinema Astoria ,in Viale Euterpe 15 , si terrà lo “Swap Party” un evento dedicato alla prevenzione, al riutilizzo e al recupero. L'appuntamento è per il 17 e 18 ottobre 2025, dalle ore 16:00 alle 19:00. L'iniziativa è promossa dal CEAS (Centro educazione alla sostenibilità) del Comune di Rimini e dal Gruppo Hera. L'intento è di stimolare comportamenti virtuosi in tema di economia circolare e riuso dei materiali, informando e sensibilizzando i cittadini sulle buone pratiche nella gestione dei rifiuti e valorizzando la condivisione e il senso civico.

Swap Party all’Ex Cinema Astoria: come funziona

Uno dei pilastri della campagna “Insieme per il riuso” del Gruppo Hera, della quale fa parte l’iniziativa riminese, è la promozione del riuso attraverso una serie di eventi pubblici dedicati allo scambio di oggetti ancora in buono stato. L’obiettivo è duplice: prevenire la produzione di rifiuti e diffondere una cultura dell’economia circolare, valorizzando la condivisione e il senso civico.

Venerdì 17 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:00, si apriranno gli stand espositivi e si darà il via all'accoglienza e alla consegna degli oggetti per lo Swap Party. Ogni partecipante potrà portare fino a cinque oggetti, purché siano in buone condizioni, puliti e facilmente trasportabili. Le categorie accettate sono: abbigliamento, accessori, libri, giocattoli, arredamento e oggetti per la casa. Seguirà, alle ore 17: Storie di vita e seconde opportunità: incontro con testimonianza a cura di Caritas Rimini Odv e la mostra delle opere collettive realizzate durante i laboratori realizzati presso l’Istituto ITTS Belluzzi - Da Vinci a cura della Cooperativa Treottouno. Un’attività ideata per il Progetto Regionale “Economia Circolare e Plastic Free” realizzato dal Centro di Educazione Ambientale del Comune dal titolo “RAEE da rifiuti tecnologici a risorse per la comunità”.

Sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 16:00, dopo l'apertura degli stand espositivi, si terrà lo Swap Party vero e proprio, con lo scambio libero degli oggetti esposti, in collaborazione con Caritas Rimini Odv.

Stand tematici ed eventi collaterali

Nelle giornate del 17 e 18 ottobre, all’ interno del calendario di “Ritorno all’Astoria”, saranno allestiti diversi stand espositivi con attività dedicate all'educazione ambientale, al riuso e all'economia circolare. Si potranno trovare gli ECOgames , un'area con una parete interattiva per domande sulla raccolta differenziata e postazioni internet per imparare a usare l'App "Il Rifiutologo" e giocare ai quiz di Hera sui grandi temi ambientali ; un simpatico omaggio verrà dato a chi parteciperà ai giochi. Nello stand Cambia il finale, in collaborazione con La Fraternità, sarà possibile dare nuova vita ad alcune tipologie di beni ancora in buono stato (ingombranti e non solo) per alimentare il circolo virtuoso del riuso.

L’iniziativa vedrà anche l'esposizione di due opere SCART, (progetto del Gruppo Hera per il riuso "d'autore" dei rifiuti). Si tratta di opere d'arte realizzate con RAEE per valorizzare il concetto che i materiali tecnologici possono trasformarsi in espressioni creative. Infine, grazie al Cassonetto trasparente di Hera, l'ispettore Rifiutoni proporrà attività dinamiche e divertenti per "far luce" sul complesso mondo dei rifiuti e sull'importanza di fare una corretta raccolta differenziata a casa e a scuola. Il calendario degli eventi a Rimini dedicati al riuso si concluderà il 30 ottobre 2025 con il Restar Party , un momento di festa e rigenerazione per informare ed insegnare la piccola riparazione degli apparecchi tecnologici attraverso incontri in gruppo con tutor professionisti a cura del Gruppo Restart Party Rimini dell’Associazione Campo Lavoro Missionario. Un'occasione per esercitare economia circolare e solidarietà.