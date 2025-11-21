sabato 22 novembre
Al teatro Tiberio la storia di San Giuliano raccontata dai burattini
Ven 21 Nov 2025 16:21 ~ ultimo agg. 16:27
I burattini raccontano la storia di San Giuliano. Si intitola "Il Santo portato dalle onde" lo spettacolo proposto dalla parrocchia di San Giuliano Borgo di Rimini, in programma sabato 22 novembre alle 15 al teatro Tiberio. All'evento sarà presente Beatrice Casadei, autrice ed illustratrice del libretto "il santo portato dalle onde". Tutti i burattini sono eseguiti artigianalmente e rappresentano i personaggi del libro. I burattinai sono Roberto Blasi, Augusto Olivieri e Gian Luca Mandarini. I costumi sono stati eseguiti da Daniela Darderi. Sono stati invitati i ragazzi del catechismo con le catechiste.
