Rimini in cammino con il Pellegrinaggio Giubilare

Il Giubileo non è finito. E non finisce neppure nella Diocesi di Rimini, dove il cammino giubilare prosegue con intensità, grazie a numerose iniziative che continuano ad accompagnare le comunità nel riscoprire la fede come incontro, riconciliazione e speranza. "Il Giubileo – ricorda il Vescovo Nicolò Anselmi – è un tempo di apertura: un invito a rimettersi in cammino, ad attraversare le porte della fede per lasciarsi raggiungere dalla grazia di Dio dentro la vita quotidiana. Non è un evento che si chiude, ma un percorso che porta frutti nel tempo, nelle relazioni, nei territori". In questo spirito, sabato 22 novembre le parrocchie della Zona Pastorale dell’Alta Valmarecchia vivranno insieme il loro Pellegrinaggio Giubilare. La zona, coordinata da don Luca Torsani, comprende sei sacerdoti, due diaconi e un diacono prossimo all’ordinazione, e raccoglie le comunità dei tre comuni coinvolti: Santarcangelo, Rimini e Verucchio, per un totale di circa 18.000 abitanti (con Villa Verucchio come parrocchia più numerosa, circa 8.000 abitanti).

L’appuntamento è alle 15.45 in piazza Tre Martiri, davanti ai Paolotti. Da qui i partecipanti si divideranno in tre proposte di pellegrinaggio:

– tempo per le confessioni;

– visita alla Chiesa di Santa Chiara;

– incontro con le suore Clarisse del monastero di San Bernardino.

Alle 17.30 il pellegrinaggio si concluderà in Cattedrale, con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo.

Come gesto di carità giubilare, sarà raccolta un’offerta destinata alla ristrutturazione della casa di Montefiore Conca che accoglierà il CEC (Comunità Educante con i Carcerati) della Papa Giovanni XXIII.

Il cammino giubilare in Diocesi proseguirà con altri tre pellegrinaggi zonali:

– Sabato 29 novembre, Bellaria

– Sabato 7 dicembre, Zona Sant’Andrea

– Sabato 14 dicembre, Centro città di Rimini

Per la Diocesi di Rimini, il Giubileo continua. E continua: nella fede condivisa, nella carità concreta, nella gioia di un cammino comune.