Al via Cinema nel Parco agli Olivetani

Tutto pronto per l’inizio di Cinema nel Parco, la nuova rassegna cinematografica all’aperto che, da venerdì 8 agosto a domenica 7 settembre, trasformerà l’Anfiteatro del Parco degli Olivetani in una arena sotto le stelle. La rassegna si apre venerdì 8 agosto, con “Io sono ancora qui” di Walter Salles, emozionante ritratto familiare ambientato nella Rio de Janeiro degli anni ’70, tra dittatura militare e desiderio di resistenza quotidiana. Sabato 9 agosto è la volta di “Ritrovarsi a Tokyo” di Guillaume Senez, toccante road movie metropolitano ambientato nella capitale giapponese, dove un padre cerca disperatamente di rivedere la figlia perduta. Domenica 10 agosto arriva uno degli eventi più attesi: “Parthenope” di Paolo Sorrentino, opera monumentale e intima al tempo stesso, che attraversa decenni di storia e di vita partenopea con la consueta potenza visiva del regista premio Oscar.