Furti in serie a Rimini sud. Carabinieri arrestano 41enne

Era diventato il terrore di albergatori, ristoratori e commercianti di Rimini sud. Un 41enne italiano è stato arrestato dai carabinieri nell'ambito di un’articolata attività investigativa coordinata dalla Procura e condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile. L'uomo è ritenuto infatti il responsabile di numerosi furti aggravati commessi tra il 2024 e il 2025 ai danni di svariate attività di Miramare e Rivazzurra. Le indagini hanno permesso di raccogliere a suo carico gravi indizi di colpevolezza. Il 41enne era già stato più volte denunciato per reati contro il patrimonio e già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in tutta la regione Emilia-Romagna.

Accompagnato presso la Casa Circondariale di Rimini, è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.